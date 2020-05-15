В США из-за пандемии работу потеряли 36 млн человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Около трех миллионов безработных было зарегистрировано в течение последней недели

В Соединенных Штатах от начала пандемии коронавируса 36 млн американцев потеряли свою работу. Об этом сообщает TheGuardian.

Как сообщается, в середине марта свыше 36 млн жителей США подали заявки на получение государственной помощи по безработице, из них около трех миллионов безработных было зарегистрировано в течение последней недели. Таким образом, доля безработных выросла до 14,7 процента, что является наибольшим показателем со времен Великой депрессии.

Несмотря на то, что США ослабляют карантин тем самым обеспечивают работу малого и среднего бизнеса, люди продолжают терять работу. Реальное количество безработных может быть еще больше чем официальные данные.

Как отмечается, Конгресс США выделил 350 млрд долларов на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. Недавно Конгресс США решил расширить эту программу на еще 320 млрд долларов.

Напомним, в США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования за потерю работы в связи с пандемией коронавируса.

Автор: Андрей Козловский