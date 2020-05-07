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Британской экономике прогнозируют наибольшее падение за 300 лет

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 15:23
Британской экономике прогнозируют наибольшее падение за 300 лет
Иллюстративное фото (GettyImages)

По прогнозам, британская экономика сократится на 25% в течение трех месяцев

Центральный банк Англии прогнозирует крупнейший экономический спад впервые за более чем 300 лет из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, по прогнозам Банка Англии, британская экономика сократится на 25% в течение трех месяцев, а безработица вырастет до более чем 9%. Кроме того, объем производства может сократиться на 14% в течение текущего года, что является худшим показателем с 1700-х годов, когда страна была охвачена стихийными бедствиями и войной.

Однако, по прогнозам предполагается и резкое восстановление экономики в 2021 году на 15%, после того как ослабят карантинные ограничения. Однако, Банк Англии признал, что существует риск того, что этот сценарий может оказаться слишком оптимистичным, поскольку после карантина люди могут с осторожностью тратить свои средства.

Как отмечается, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% и оставил в силе свою цель по покупке облигаций, в основном британского государственного долга, на уровне 645 млрд фунтов стерлингов ($797 млрд), поскольку стимулирующие меры, принятые в марте, продолжают действовать.

Напомним, правительство Британии разработал трехэтапный план ослабления карантина.

Также согласно с данным правительства, Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тыс. случаев смерти от коронавируса.

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