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У Британії різко зросло безробіття на тлі коронакризи

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 16:08
У Британії різко зросло безробіття на тлі коронакризи
Фото: безробіття в Британії (freepik)

Кількість безробітних зросла до 2,1 млн осіб

У Великобританії різко зросло безробіття у зв'язку з введенням через коронавірус карантином і кризою. Лише за квітень кількість безробітних зросла на 5,8%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Кількість людей, які просять допомогти з безробіття у Великобританії зросла за квітень 2,1 млн осіб (5,8%). Тобто протягом минулого місяця число нових безробітних збільшилась аж на 856 500", - йдеться в повідомленні.

При цьому кількість вакансій скоротилася майже на чверть до 637 тисяч за три місяці до квітня.

За три місяці поточного року рівень безробіття склав 3,9%, що на 0,1% більше, ніж рік тому, і на стільки ж більше, ніж в попередньому кварталі.

До початку карантину у зв'язку з епідемією, рівень зайнятості в країні був рекордно високим - 76,6%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральний банк Англії прогнозує найбільший економічний спад вперше за більш ніж 300 років. За прогнозами Банку Англії, британська економіка скоротиться на 25% протягом трьох місяців, а безробіття зросте до більш ніж 9%.

Крім того, у США з початку пандемії понад 36 млн людей втратили роботу. Частка безробітних зросла до 14,7 відсотка, що є найбільшим показником з часів Великої депресії.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Великобританиябезработица
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