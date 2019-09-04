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У Британії пройде голосування щодо заборони Brexit без угоди

Новини » Політика    04.09.2019 - 02:01
У Британії пройде голосування щодо заборони Brexit без угоди
Фото: Борис Джонсон на голосуванні (twitter.com/HouseofCommons)

За результатами голосування може також вирішитися доля проведення чи непроведення дострокових виборів

Палата громад парламенту Великої Британії увечері у вівторок, 3 вересня, підтримала внесення змін до порядку денного на наступний день, де відбудеться голосування за заборону виходу країни з Європейського союзу (Brexit) без угоди. Про це повідомляється у Twitter палати громад.

За відповідне рішення проголосували 328 британських парламентаріїв.

У Британії пройде голосування щодо заборони Brexit без угоди

Як пише CNN, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон після голосування заявив, що він наполягатиме на проведенні дострокових виборів у випадку успішного голосування в середу, 4 вересня.

"Я не хочу виборів, але якщо парламентарії завтра проголосують за зупинку переговорів і змусять провести чергову безглузду відстрочку Brexit, можливо на роки, то це (вибори, - ред.) буде єдиним способом вирішити проблему", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявляв, що не буде просити відстрочки виходу Великобританії з Євросоюзу за жодних обставин.

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