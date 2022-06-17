ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Британии представители бизнеса обсудят восстановление Украины после войны

Новина українською →
Лондон, Пятница 17 июня 2022 07:14
В Британии представители бизнеса обсудят восстановление Украины после войны Фото: в Британии представители бизнеса обсудят восстановление Украины после войны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представители общественных организаций и крупного бизнеса Украины проведут встречу с чиновниками правительства Великобритании в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внешней торговли Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян намерена использовать предстоящее мероприятие для укрепления сотрудничества между украинскими компаниями и британскими фирмами, которые занимаются сферой энергетики и транспорта.

Новая экономическая помощь Киеву, объем которой будет объявлен по завершении конференции, станет частью общего пакета финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева со стороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отбивает их атаки
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отбивает их атаки