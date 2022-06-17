У Британії представники бізнесу обговорять відновлення України після війни

Представники громадських організацій та великого бізнесу України проведуть зустріч з чиновниками уряду Великобританії в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр зовнішньої торгівлі Сполученого Королівства Енн-Марі Тревельян має намір використовувати майбутній захід для зміцнення співпраці між українськими компаніями і британськими фірмами, які займаються сферою енергетики і транспорту.

Нова економічна допомога Києву, обсяг якої буде оголошений по завершенні конференції, стане частиною загального пакета фінансової, військової та гуманітарної підтримки Києва з боку Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією.

Крім того, в рамках робочого візиту до Брюсселя глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів наша країна.

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