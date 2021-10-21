UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Британии подозреваемому в убийстве депутата предъявили обвинения

Автор: Валерия Полищук

Британская полиция предъявила 25-летнему мужчине обвинения в убийстве законодателя Дэвида Амесса. При этом правоохранители заявили, что убийство чиновника было актом терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции сообщили, что Али Харби Али, житель Лондона сомалийского происхождения, был обвинен в убийстве и подготовке террористических актов в соответствии с законом о терроризме 2006 года.

Подозреваемый в убийстве чиновника должен явиться в Вестминстерский магистратский суд Лондона в четверг, 21 октября.

"Мы представим суду, что это убийство связано с терроризмом, а именно, что оно имело как религиозные, так и идеологические мотивы", - сказал Ник Прайс, глава отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Королевской прокурорской службы.

При этом он добавил, что Али также предъявили обвинения в подготовке террористических актов.

"Это произошло после изучения доказательств, собранных столичной полицией в ходе расследования", - добавил Прайс.

Напомним, 16 октября во время встречи с избирателями был убит депутат британского парламента Дэвид Амесс. Он получил 17 ножевых ранений.

Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников.

Кроме того, подозреваемый в убийстве Дэвида Амесса заранее спланировал нападение на чиновника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания