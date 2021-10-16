Британского депутата убили во время встречи с избирателями, полиция заявила о теракте

Депутат британского парламента Дэвид Эмесс был убит во время встречи с избирателями в депутатской приемной в церкви города ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Правоохранители рассматривают это дело как теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Известно, что Дэвид Эмесс получил несколько ножевых ранений, в полиции предполагают возможную потенциальную связь с исламистским экстремизмом.

По данным СМИ, и по подозрению в убийстве чиновника был арестован 25-летний местный житель, он является гражданином Великобритании и, вероятно, родом из Сомали.

Правоохранители утверждают, что мужчина действовал сам, однако расследование обстоятельств инцидента еще продолжается, проводятся обыски по двум адресам в районе Лондона.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в Эссексе.