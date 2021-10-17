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Убийца британского депутата заранее спланировал нападение

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Воскресенье 17 октября 2021 15:31
Убийца британского депутата заранее спланировал нападение Фото: Убийца британского депутата заранее спланировал нападение (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерия Полищук

Мужчина, который убил депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Амесса, заранее спланировал нападение на чиновника. За неделю до произошедшего он записался на прием к депутату, а затем отправился в город Ли-он-Си (графство Эссекс) на поезде из Лондона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Полиция провела обыск в доме детства подозреваемого в рамках расследования убийства Амесса. Полиция обыскала дом и гараж, однако не известно обнаружили ли они что-нибудь примечательное.

Подозреваемый в убийстве британского депутата - сын бывшего советника по коммуникациям премьер-министра Сомали. Харби Али Куллане подтвердил, что его сын находится под стражей в полиции после произошедшего.

В полиции предполагают, что последнее место жительства убийцы депутата находится в Лондоне. При этом правоохранители провели обыски по трем адресам.

Напомним, 16 октября во время встречи с избирателями был убит депутат британского парламента Дэвид Амесс. Он получил 17 ножевых ранений.

Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников.

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