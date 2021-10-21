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У Британії підозрюваному у вбивстві депутата пред'явили звинувачення

Автор: Валерія Поліщук

Британська поліція пред'явила 25-річному чоловікові звинувачення у вбивстві законодавця Девіда Амесса. При цьому правоохоронці заявили, що вбивство чиновника було актом тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції повідомили, що Алі Харбі Алі, житель Лондона сомалійського походження, був звинувачений у вбивстві і підготовці терористичних актів відповідно до Закону про тероризм 2006 року.

Підозрюваний у вбивстві чиновника повинен з'явитися до Вестмінстерського магістратського суду Лондона в четвер, 21 жовтня.

"Ми представимо суду, що це вбивство пов'язане з тероризмом, а саме, що воно мало як релігійні, так і ідеологічні мотиви", - сказав Нік Прайс, глава відділу по боротьбі з особливими злочинами і тероризмом Королівської прокурорської служби.

При цьому він додав, що Алі також пред'явили звинувачення в підготовці терористичних актів.

"Це сталося після вивчення доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", - додав Прайс.

Нагадаємо, 16 жовтня під час зустрічі з виборцями був убитий депутат британського парламенту Девід Амесс. Він отримав 17 ножових поранень.

Нападник був затриманий на місці. Раніше його особистість і можливі мотиви злочину не розкривалися. У поліції вважають, що у вбивці не було спільників.

Крім того, підозрюваний у вбивстві Девіда Амесса заздалегідь спланував напад на чиновника.

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Великобританія