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У Британії відмовляться від терміна Brexit

Новини » В світі     19.12.2019 - 16:53
У Британії відмовляться від терміна Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також припинить роботу міністерство з питань виходу Великобританії з ЄС

У Великобританії чиновники перестануть використовувати термін Brexit після виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit) 31 січня. Про це повідомляє HuffPost.

Повідомляється, що відповідне розпорядження дав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Також після виходу країни з ЄС припинить роботу і відповідне міністерство з Brexit.

"Сьогодні поговорили з міністерством щодо виходу з ЄС. Ми дуже вдячні за їхню роботу і допоможемо всім знайти нові посади", - повідомило джерело, близьке до уряду.

Наголошується, що 19 грудня королева Великобританії Єлизавета II під час відкриття сесії парламенту назвала вихід країни з ЄС 31 січня пріоритетом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 грудня на розгляд британського парламенту винесуть законопроект про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу. До Різдва британський парламент планує приступити до процесу затвердження закону про Brexit.

Також РБК-Україна писало, що Британія встановила жорсткий термін для укладення торгової угоди з Європейським союзом після виходу країни з ЄС. Великобританія планує укласти угоду з ЄС до кінця 2020 року.

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