В Британии опубликуют отчет о вмешательстве России в политику после выборов

Фото: парламент Британии (UK Parliament Jessica Taylor)

Отчет не может быть опубликован во время предвыборного периода

Правительство Великобритании опубликует парламентский отчет о российском вмешательстве в политику страны после выборов, которые пройдут 12 декабря. Об этом заявил министр безопасности Брэндон Льюис, передает Reuters.

По его словам, отчет не может быть опубликован во время так называемого периода "purdah" (предвыборный период), который устанавливает правила правительственных объявлений во время избирательной кампании.

"Мы хотим убедиться, особенно там, где речь идет о национальной безопасности, что мы проходим этот процесс должным образом и тщательно. Мы не можем публиковать такие вещи во время всеобщих выборов ... но после всеобщих выборов этот отчет будет опубликован", - заявил он.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что его конкурент на выборах лидер Лейбористской партии Джереми Корбин является сторонником президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой назначить своего члена в Еврокомиссию, после того, как выход Британии из Европейского союза (Brexit) был отложен.