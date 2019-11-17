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У Британії опублікують звіт про втручання Росії тільки після виборів

Новини » Політика     17.11.2019 - 16:21
У Британії опублікують звіт про втручання Росії тільки після виборів
Фото: парламент Британії (UK Parliament Jessica Taylor)

Звіт не може бути опублікований під час передвиборчого періоду

Уряд Великобританії опублікує парламентський звіт про російському втручання у політику країни після виборів, які відбудуться 12 грудня. Про це заявив міністр безпеки Брендон Льюїс, передає Reuters.

За його словами, звіт не може бути опублікований під час так званого періоду "purdah" (передвиборний період), який встановлює правила урядових оголошень під час виборчої кампанії.

"Ми хочемо переконатися, особливо там, де мова йде про національну безпеку, що ми проходимо цей процес належним чином і ретельно. Ми не можемо публікувати такі речі під час загальних виборів ... але після загальних виборів цей звіт буде опубліковано", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що його конкурент на виборах лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін є прихильником президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відправила лист прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону з проханням призначити свого члена в Єврокомісію, після того, як вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) був відкладений.

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