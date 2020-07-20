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В Британии опубликовали результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях

Лондон, Понедельник 20 июля 2020 19:37
В Британии опубликовали результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Вакцину назвали безопасной

В Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях. Эту вакцину разрабатывали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZenec.

Об этом сообщает SkyNews.

Как отмечается, вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной.

"Первые тесты на людях показали, что вакцина против коронавируса, которая разрабатывается в Оксфордском университете, является безопасной и вызывает иммунную реакцию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Как ранее писало РБК-Украина, МИД Великобритании уверен в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19.

Также в ВОЗ сообщили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

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