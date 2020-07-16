В ВОЗ рассказали, как распределят вакцину от коронавируса

Фото: Ярно Хабихт (РБК-Украина)

ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух млрд доз этих вакцин

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. Приоритетными группами могут быть медицинские работники, люди с сопутствующими заболеваниями, те, кому за 65 лет.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

В настоящее время ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух миллиардов доз этих вакцин по миру.

"Сейчас идут дискуссии, какая страна должна быть первой", - рассказал Хабихт, но уточнил, что пока списков стран нет.

По его словам, задачей ВОЗ является содействие в разработке критериев и помощь с распределением вакцины среди стран.

По финансированию производства вакцин пока не могут ответить, но в целом оно будет комбинированное: частично это будет гуманитарная помощь, будет поддержка стран со средним и низким уровнем дохода. Возможно, некоторые страны будут использовать также собственные ресурсы.

"Сейчас в мире проводится около 700 испытаний, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада. То есть исследования продолжаются", - рассказал Хабихт о поиске вакцины.

Напомним, ученые из 32 стран требуют от ВОЗ пересмотреть рекомендации относительно коронавируса.

Отметим, в Минздраве Украины назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.