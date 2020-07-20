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В ВОЗ допустили, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса

Женева, Понедельник 20 июля 2020 09:49
В ВОЗ допустили, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса
Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Результаты могут быть получены уже к началу следующего года

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, когда появится вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.

Об этом заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает DW.

Как она рассказала, сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Она добавила, то, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Напомним, МИД Британии уверен в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19.

Отметим, Владимир Зеленский поставил задачу Дмитрию Кулебе максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

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