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У Британії опублікували результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях

Лондон, Понеділок 20 липня 2020 19:37
У Британії опублікували результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Вакцину назвали безпечною

У Великобританії підвели підсумки випробувань вакцини від коронавіруса на людях. Цю вакцину розробляли вчені з Оксфордського університету спільно з компанією AstraZenec.

Про це повідомляє SkyNews.

Як наголошується, вакцина викликає імунну реакцію і є безпечною.

"Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавіруса, яка розробляється в Оксфордському університеті, є безпечною і викликає імунну реакцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Всесвітньої організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавіруса може початися в середині 2021 року.

Як раніше писало РБК-Украина, МЗС Великобританії впевнений у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19.

Також у ВООЗ повідомили, що перший мільярд вакцин від коронавіруса буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

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