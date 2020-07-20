У Британії опублікували результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Вакцину назвали безпечною

У Великобританії підвели підсумки випробувань вакцини від коронавіруса на людях. Цю вакцину розробляли вчені з Оксфордського університету спільно з компанією AstraZenec.

Про це повідомляє SkyNews.

Як наголошується, вакцина викликає імунну реакцію і є безпечною.

"Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавіруса, яка розробляється в Оксфордському університеті, є безпечною і викликає імунну реакцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Всесвітньої організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавіруса може початися в середині 2021 року.

Як раніше писало РБК-Украина, МЗС Великобританії впевнений у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19.

Також у ВООЗ повідомили, що перший мільярд вакцин від коронавіруса буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.