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МИД Британии уверен в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19

Лондон, Воскресенье 19 июля 2020 15:01
МИД Британии уверен в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19
Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Россию хотят привлечь к ответственности за такие действия

Великобритания уверена в том, что российские спецслужбы пытались получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19. В Министерстве иностранных дел страны уверены, что кибератаки на лаборатории осуществляла Россия.

Об этом утром министр иностранных дел государства Доминик Рааб сказал в эфире Sky News.

Он заявил, что Россию привлекут к ответственности за такие действия.

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности", - заявил министр.

Напомним, ранее на сайте британского Национального центра кибербезопасности опубликовали заявление, в котором говорится о том, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки похитить данные о вакцине от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

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