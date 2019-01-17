У Британії назвали дату голосування запасного плану Мей по Brexit

Фото: прем'єр Британії Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Британський парламент проведе голосування 29 січня

Парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем’єр-міністра Терези Мей щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Раніше в Палаті громад, нижній палаті парламенту Сполученого Королівства, 325 депутатів висловили підтримку кабінету міністрів, а висловили недовіру - 306 народних обранців. В зв'язку з цим уряд прем'єр-міністра Терези Мей в британському парламенті подолав вотум недовіри.

Мей зазначила, що відставка і проведення дострокових виборів не відповідають національним інтересам, так як не гарантують, що якась партія зможе досягти явної більшості.

Мей не відкликала з парламенту свій варіант угоди з ЄС і, як очікується, знову виставить його на голосування вже в лютому. При цьому поки залишається неясним, чи буде змінений текст угоди і погодиться Брюссель всупереч своїм попереднім заявами знову починати переговори з Brexit.

До цього палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу, який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз готовий обговорити новий варіант угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу.

Раніше повідомлялось, що у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.