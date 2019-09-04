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В Британии изъяли крупнейшую в истории партию героина

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 11:34
В Британии изъяли крупнейшую в истории партию героина
Фото: в Британии полиция обнаружила рекордную партию героина (Sky News)

Общая стоимость партии составила более 144 млн долларов

В Британии правоохранители обнаружили и изъяли рекордную партию героина весом более 1 тонны и общей стоимостью более 114 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью, почти 1,3 тонны наркотиков были обнаружены на судне MV Gibraltar. Судно 30 августа пришвартовалось в порту Феликстоу на пути в бельгийский Антверпен.

Отмечается, что наркотики в пакетах, помеченных как протеиновый порошок, обнаружили в одном из контейнеров. Правоохранители в течение 6 часов изымали найденные вещества. Также полиция арестовала 4 человек, которые могут быть связаны с обнаруженными наркотиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии полиция обнаружила и изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 4,5 тонны и общей стоимостью в один миллиард евро. Наркотики обнаружили в одном из контейнеров в порту Гамбурга. В контейнере были найдены 4200 пакетов спрессованного кокаина.

РБК-Украина писало, что в США изъяли 13 тонн кокаина стоимостью 350 млн долларов. Они были конфискованы в результате шести сделок, проведенных с середины июня по середину июля. Отмечается, что в Сан-Диего наркотики будут уничтожены правоохранительными органами.

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