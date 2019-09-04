В Британії вилучили найбільшу в історії партію героїну

Фото: в Британії поліція виявила рекордну партію героїну (Sky News)

Загальна вартість партії склала понад 144 млн доларів

У Британії правоохоронці виявили та вилучили рекордну партії героїну вагою більше 1 тонни та загальною вартістю понад 114 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомили в британському Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю, майже 1,3 тонни наркотиків було виявлено на судні MV Gibraltar. Судно 30 серпня пришвартувалося в порту Фелікстоу на шляху в бельгійський Антверпен.

Зазначається, що наркотики в пакетах, позначених як протеїновий порошок, виявили в одному з контейнерів. Правоохоронці впродовж 6 годин вилучали знайдені речовини. Також поліція заарештувала 4 осіб, які можуть бути пов'язані з виявленими наркотиками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині поліція виявила та вилучила найбільшу в історії країни партію кокаїну вагою 4,5 тонни та загальною вартістю в один мільярд євро. Наркотики виявили в одному з контейнерів у порту Гамбургу. В контейнері було знайдено 4200 пакетів спресованого кокаїну.

Також РБК-Україна писало, що у США вилучили 13 тонн кокаїну вартістю 350 млн доларів. Вони були конфісковані у результаті шести операцій, проведених з середини червня по середину липня. Відзначається, що в Сан-Дієго наркотики будуть знищені правоохоронними органами.