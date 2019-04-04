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В Британии не исключили возможности участия в выборах в Европарламент

Новости » Политика    04.04.2019 - 14:00
В Британии не исключили возможности участия в выборах в Европарламент
Фото: Стивен Баркли (gettyimages.com)

К моменту проведения выборов Британия еще может продолжать состоять в европейском сообществе, заявил министр по Brexit

Министр по вопросам выхода Британии из Евросоюза Стивен Баркли заявил о возможном участии Соединенного Королевства в выборах в Европарламент 23-26 мая. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента, передает Reuters.

Он считает, что проведение европейских парламентских выборов через три года после того, как Британия проголосовала за выход, нанесло бы ущерб политике страны в целом.

При этом, по его словам, исключать подобную перспективу нельзя, поскольку теоретически к моменту проведения этих выборов Великобритания еще может продолжать состоять в европейском сообществе.

"Если мы будем оставаться членами Европейского союза, то тогда, согласно праву международного договора, нам будет необходимо провести европейские парламентские выборы", - сказал политик.

Напомним, ранее британский парламент проголосовал за продление Brexit.

В то же время первый замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европейский союз и Лондон не могут бесконечно вести переговоры о Brexit. Он также призвал правительство и оппозицию в Великобритании достигнуть единства по вопросу Brexit.

Добавим, сегодня Европарламент проголосовал за сохранение безвизового режима с Британией после Brexit.

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