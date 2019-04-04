У Британії не виключили можливості участі у виборах в Європарламент

Фото: Стівен Барклі (gettyimages.com)

До моменту проведення виборів Британія ще може продовжувати перебувати в європейському співтоваристві, заявив міністр по Brexit

Міністр з питань виходу Британії з Євросоюзу Стівен Барклі заявив про можливу участь Сполученого Королівства у виборах в Європарламент 23-26 травня. Про це він заявив у четвер, відповідаючи на питання депутатів Палати громад британського парламенту, передає Reuters.

Він вважає, що проведення європейських парламентських виборів через три роки після того, як Британія проголосувала за вихід, завдало б шкоди політиці країни в цілому.

При цьому, за його словами, виключати таку перспективу не можна, оскільки теоретично до моменту проведення цих виборів Великобританія ще може продовжувати перебувати у європейському співтоваристві.

"Якщо ми будемо залишатися членами Європейського союзу, то тоді, згідно з правом міжнародного договору, нам буде необхідно провести європейські парламентські вибори", - сказав політик.

Нагадаємо, раніше британський парламент проголосував за продовження Brexit.

У той же час перший заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європейський союз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про Brexit. Він також закликав уряд і опозицію у Великобританії досягти єдності з питання Brexit.

Додамо, сьогодні Європарламент проголосував за збереження безвізового режиму з Британією після Brexit.