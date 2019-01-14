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У Британії готові два законопроекти про новий референдум щодо Brexit, - Independent

Новини » Політика    14.01.2019 - 12:52
У Британії готові два законопроекти про новий референдум щодо Brexit, - Independent
Ілюстративне фото (gettyimages)

Ці законопроекти регулюють юридичні аспекти нового референдуму та зміст тексту бюлетеня

До парламенту Британії цього тижня можуть внести два законопроекти для проведення нового референдуму щодо виходу країни з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Independent із посиланням на джерела.

Повідомляється, що ці законопроекти регулюють юридичні аспекти нового референдуму та зміст тексту бюлетеня.

"Високопоставлені депутати готові цього тижня зробити перші кроки у парламенті у питанні проведення нового референдуму щодо Brexit", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 14 січня, прем'єр-міністр Тереза Мей виступить з промовою, в якій визнає, що парламент, скоріше за все, заблокує Brexit. 

Нагадаємо, понад сто депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії з закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що у разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і надалі працюватимуть з ними задля "реформування і покращення Європейського Союзу. 

Також РБК-Україна писало, що найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Велика Британія залишиться у складі ЄС. Харгрівз вважає, що уряд скоріше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім призначить повторний референдум. Мільярдер надав 3,2 млн фунтів (4 млн доларів) на кампанію з Brexit.

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