У Британії готові два законопроекти про новий референдум щодо Brexit, - Independent

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Ці законопроекти регулюють юридичні аспекти нового референдуму та зміст тексту бюлетеня

До парламенту Британії цього тижня можуть внести два законопроекти для проведення нового референдуму щодо виходу країни з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Independent із посиланням на джерела.

Повідомляється, що ці законопроекти регулюють юридичні аспекти нового референдуму та зміст тексту бюлетеня.

"Високопоставлені депутати готові цього тижня зробити перші кроки у парламенті у питанні проведення нового референдуму щодо Brexit", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 14 січня, прем'єр-міністр Тереза Мей виступить з промовою, в якій визнає, що парламент, скоріше за все, заблокує Brexit.

Нагадаємо, понад сто депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії з закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що у разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і надалі працюватимуть з ними задля "реформування і покращення Європейського Союзу.

Також РБК-Україна писало, що найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Велика Британія залишиться у складі ЄС. Харгрівз вважає, що уряд скоріше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім призначить повторний референдум. Мільярдер надав 3,2 млн фунтів (4 млн доларів) на кампанію з Brexit.