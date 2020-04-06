У Британії число жертв коронавірусу перевищило 5300 чоловік

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Число заражених перевищує 51 тисячу людей

Кількість померлих від коронавірусу у Великобританії перевищила 5 тисяч людей, а кількість заражених - 50 тисяч. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни.

Зазначено, що усього з моменту початку епідемії діагноз підтверджений у 51 608 людей.

"За даними на 17.00 5 квітня, з тих, хто був госпіталізований з коронавірусом, померли 5373 людини", - зазначається у повідомленні відомства.

Таким чином за добу в Британії померли 439 пацієнтів і зафіксовані 3802 нових випадки зараження.

Нагадаємо, головний медичний директор Шотландії Кетрін Колдервуд подала у відставку після того, як її викрили в порушенні карантинних обмежень, введених в країні через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Борис Джонсон госпіталізований для обстеження через десять днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

Так, у Британії кількість летальних випадків коронавірусу з початку спалаху наблизилася до 5 тисяч.