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В Британии количество смертей от коронавируса приблизилось к 5 тысячам

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 20:01
В Британии количество смертей от коронавируса приблизилось к 5 тысячам
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

За сутки зафиксировали более 600 летальных случаев

В Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

За последние сутки на территории Соединенного Королевства была зафиксирована 621 смерть больного коронавирусом. Так, общее количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, возросло до 4 934.

Кроме того, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Британии достигло 47 806. За последние сутки в стране подтвердили 5 903 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявлял о возможном усилении карантинного режима из-за коронавируса. Новые ограничения правительство Великобритании может ввести, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.

Кроме того, британское правительство решило досрочно освободить из тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Отпускать на свободу планируют "преступников низкого риска", а осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.

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