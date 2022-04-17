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"Бригады" из Приднестровья не готовы воевать против Украины, - глава Одесской ОВА

Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

На территории Молдовы в приднестровском регионе военизированные группировки "ПМР" не готовы к участию вместе с российскими войсками в боевых действиях против Украины.

Об этом 17 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Подтвердилась информация о том, что 1-я, 2-я и 3-я бригады так называемой "армии Приднестровья" не готовы, абсолютно не готовы к ведению боевых действий против Украины", - рассказал чиновник.

Также он отметил, что в Одессе и области ночь прошла относительно спокойно, обстрелы не зафиксированы.

Кроме того, Силы обороны продолжают работы по поиску диверсантов в регионе, добавил Братчук.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские ФСБ в непризнанном Приднестровье устроили проверку боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований "ПМР" - те оказались не готовы к боям.

Напомним, ранее в Минобороны Австрии рассказали, что о морской десантной операции российских войск в районе Одессы не может быть речи после уничтожения крейсера "Москва", которое назвали стратегическим успехом ВСУ.

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Одесса