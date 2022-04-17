"Бригады" из Приднестровья не готовы воевать против Украины, - глава Одесской ОВА

На территории Молдовы в приднестровском регионе военизированные группировки "ПМР" не готовы к участию вместе с российскими войсками в боевых действиях против Украины.

Об этом 17 апреля сообщает РБК-Украина , ссылаясь на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Подтвердилась информация о том, что 1-я, 2-я и 3-я бригады так называемой "армии Приднестровья" не готовы, абсолютно не готовы к ведению боевых действий против Украины", - рассказал чиновник.

Также он отметил, что в Одессе и области ночь прошла относительно спокойно, обстрелы не зафиксированы.

Кроме того, Силы обороны продолжают работы по поиску диверсантов в регионе, добавил Братчук.