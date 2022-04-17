"Бригади" з Придністров'я не готові воювати проти України, - глава Одеської ОВА

На території Молдови в придністровському регіоні воєнізовані угруповання "ПМР" не готові до участі разом з російськими військами в бойових діях проти України.

Про це 17 квітня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

"Підтвердилася інформація про те, що 1-а, 2-ата 3-я бригади так званої "армії Придністров'я" не готові, абсолютно не готові до ведення бойових дій проти України", - розповів чиновник.

Також він зазначив, що в Одесі та області ніч пройшла відносно спокійно, обстріли не зафіксовані.

Крім того, Сили оборони продовжують роботи з пошуку диверсантів у регіоні, додав Братчук.