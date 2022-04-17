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Оккупанты бомбят и штурмуют Мариуполь, готовятся к десантной морской операции, - Генштаб ВСУ

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Воскресенье 17 апреля 2022 07:16
Оккупанты бомбят и штурмуют Мариуполь, готовятся к десантной морской операции, - Генштаб ВСУ Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ на начало 53-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению рассказали об оперативной обстановке, о скапливании вражеских войск на территории нашей страны и продолжающихся атаках по Мариуполю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся в нашей стране вражеские подразделения имеют значительные проблемы с обеспечением, при этом смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

"В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание", - отмечается в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях захватчики не предпринимали активных действий. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Сиверском направлении сохраняется вероятность вражеских ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении не отмечено изменений в составе и положении сил противника. Рашисты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы его жилых районов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиаудары по Мариуполю. Кроме того, оккупанты проводили штурмовые действия в районе морского порта.

"Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется", - рассказали в Генштабе.

На Южнобужском направлении основные усилия врага сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. В ВСУ сообщили о наличии информации, что в непризнанном Приднестровье (территория Молдовы) с участием представителей ФСБ была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований "ПМР". Оказалось, что проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

"На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием", - говорится в сводке Генштаба.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе бойцы ВСУ отразили 10 атак войск РФ и уничтожили десятки единиц бронетехники врага.

Также мы писали, что ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 13 воздушных целей оккупантов: самолет, вертолет, 5 беспилотников и 6 крылатых ракет.

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