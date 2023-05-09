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Росіяни обстріляли Херсонську область: влучили у школу та інтернат

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Херсонська область, Вівторок 09 травня 2023 08:08
Росіяни обстріляли Херсонську область: влучили у школу та інтернат Фото: окупанти за минулу добу 46 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 46 обстрілів Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації по території Херсонської області.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 людей дістали поранення, з них 1 - дитина.

З деокупованої території області евакуйовано 38 осіб.

Сьогодні вранці, 9 травня, російські війська завдали ракетного удару по Києву.

У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу, глибина понад 2,5 метра.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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