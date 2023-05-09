Росіяни обстріляли Херсонську область: влучили у школу та інтернат
Російські війська за минулу добу здійснили 46 обстрілів Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Окупанти випустили 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації по території Херсонської області.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 людей дістали поранення, з них 1 - дитина.
З деокупованої території області евакуйовано 38 осіб.
Сьогодні вранці, 9 травня, російські війська завдали ракетного удару по Києву.
У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу, глибина понад 2,5 метра.
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