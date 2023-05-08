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Окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис: шестеро поранених

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Херсон, Понеділок 08 травня 2023 13:36
Окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис: шестеро поранених Фото: окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області 8 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Шестеро людей, зокрема 9-річна дитина, отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-офісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова.

Оновлено. Через обстріл Станіслава постраждали вже шість мирних жителів. Серед них - дитина.

"Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них - 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує", - розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами очільника регіону, одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості.

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Зокрема, вдень російські військові обстріляли Станіслав, постраждали четверо людей.

"Також скиди авіабомб є і на Кізомис. У Кізомисі знову зруйновані два будинки внаслідок цього обстрілу", - розповів він.

Як повідомлялось, кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до 24. У понеділок, 8 травня, в лікарні померла жінка, за її життя лікарі боролися 5 днів.

Нагадаємо, у Херсоні сьогодні, 8 травня, місцеві мешканці чують вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

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Херсонська область
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