Бригада енергетиків підірвалася на міні у Херсонській області

Повідомляється, що бригада наїхала на міну під час виконання робіт на лінії електропередач 0,4 кВ.

Внаслідок наїзду пошкоджень зазнав службовий автомобіль, при цьому працівники не постраждали.

Вчора у Херсонській області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Також нещодавно у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.

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