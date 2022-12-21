RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области

Иллюстративное фото: бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бригада энергетиков наехала на мину в Высокопольской общину Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсоноблэнерго".

Сообщается, что бригада наехала на мину при выполнении работ на линии электропередач 0,4 кВ.

В результате наезда повреждения получил служебный автомобиль, при этом работники не пострадали.

Вчера в Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине, они не выжили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьЛиния электропередачВойна России против Украины