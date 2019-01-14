Brexit станет катастрофой, - глава МИД Испании

Фото: глава МИД Испании Жозеп Боррель (wikiwand.com)

Двусторонние соглашения с Испанией по поводу Гибралтара останутся в силе

Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с блоком станет катастрофой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он отмечает, что ЕС может согласиться продлить срок для Brexit, однако не позже выборов в парламент ЕС, которые должны состояться в мае.

"Жесткий Brexit станет катастрофой для всех", - сказал глава ведомства.

Но глава МИД заявил, что в любом случае, двусторонние соглашения с Испанией по поводу Гибралтара останутся в силе.

Напомним, ЕС готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. ЕС хочет отложить Brexit до июля 2019 года.

Напомним, более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшемм будут работать с ними ради "реформирования и улучшения Европейского Союза".

РБК-Украина писало, что крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, считают, что Великобритания останется в составе ЕС. Харгривз считает, что правительство, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а потом и вовсе