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Brexit стане катастрофою, - глава МЗС Іспанії

Новини » Політика    14.01.2019 - 16:40
Brexit стане катастрофою, - глава МЗС Іспанії
Фото: глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель (wikiwand.com)

Двосторонні угоди з Іспанією з приводу Гібралтару залишаться в силі

Глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель заявив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з блоком стане катастрофою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він зазначає, що ЄС може погодитися продовжити термін для Brexit, однак не пізніше виборів до парламенту ЄС, які повинні відбутися у травні.

"Жорсткий Brexit стане катастрофою для всіх", - сказав глава відомства.

Натомість глава МЗС заявив, що у будь-якому випадку, двосторонні угоди з Іспанією з приводу Гібралтару залишаться в силі.

Нагадаємо, ЄС готується відкласти Brexit після того, як прийшов до висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей. ЄС хоче відкласти Brexit до липня 2019 року. 

Нагадаємо, більше ста депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії із закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що в разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і в подальшому працювати з ними заради "реформування і поліпшення Європейського Союзу".

РБК-Україна писало, що найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Великобританія залишиться в складі ЄС. Харгрівз вважає, що уряд, швидше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім

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