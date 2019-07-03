Brexit без соглашения с Евросоюзом будет стоить Британии 114 млрд долларов

Самовольный выход Великобритании из Европейского союза может стоить бюджету страны 90 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом сообщил министр финансов Филипп Гаммонд, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В долларовом эквиваленте эта сумма составит 114 миллиардов. По словам Гаммонда, эта сумма должна быть учтена в налогах.

"Это должно быть учтено также в будущих расходах и налоговых решениях", - сказал министр финансов.

Добавим, что сейчас вместо Терезы Мэй на должность главы британского правительства претендуют двое кандидатов - бывший мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант. Оба они пообещали вывести Британию из Евросоюза до 31 октября - независимо от того, будет завершена сделка с ЕС или нет.

Напомним, бывший руководитель министерства иностранных дел Великобритании, претендент на кресло главы правительства Борис Джонсон считает, что страна должна подготовиться к выходу из ЕС без соглашения. Также покинув ЕС, Великобритания будет торговать с блоком по правилам Мировой организации торговли.

Великобритания должна покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения Терезы Мэй. Она ушла в отставку вскоре после того, как не смогла согласовать с британским парламентом соглашение относительно выхода Британии из ЕС. Добавим, что 10 апреля Мэй и лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе договорились о продлении срока Brexit до 31 октября.