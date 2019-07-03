Brexit без угоди з Євросоюзом коштуватиме Британії 114 млрд доларів

Самовільний вихід Великої Британії із Європейського союзу може коштувати бюджету країни 90 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це повідомив міністр фінансів Філіп Гаммонд, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

У доларовому еквіваленті ця сума становитиме 114 мільярдів. За словами Гаммонда, ця сума повинна бути врахована у податках.

"Це має бути враховане також у майбутніх витратах і податкових рішеннях", - сказав міністр фінансів.

Додамо, що нині замість Терези Мей на посаду глави британського уряду претендують двоє кандидатів - колишній мер Лондона Боріс Джонсон і міністр закордонних справ Джеремі Гант. Обидва вони пообіцяли вивести Британію з Євросоюзу до 31 жовтня - незалежно від того, буде завершена угода з ЄС чи ні.

Нагадаємо, колишній керівник міністерства закордонних справ Великої Британії, претендент на крісло глави уряду Борис Джонсон вважає, що країна повинна підготуватися до виходу з ЄС без угоди. Також покинувши ЄС, Британія буде торгувати з блоком за правилами Світової організації торгівлі.

Велика Британія повинна була залишити ЄС ще 29 березня, проте парламент відхилив усі пропозиції Терези Мей. Вона пішла у відставку згодом після того, як не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо виходу Британії з ЄС. Додамо, що 10 квітня Мей і лідери ЄС на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня.