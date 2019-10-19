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Через Brexit парламент Британії вперше майже за 40 років збереться в суботу

Новини » Політика    19.10.2019 - 12:48
Через Brexit парламент Британії вперше майже за 40 років збереться в суботу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Востаннє парламент працював у вихідний день у 1982

Британський парламент вперше за 37 років збереться на засідання в суботу, планується голосування за угоду про вихід з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що сьогодні парламент Британії планує проголосувати за угоду про Brexit, яку уклав прем'єр-міністр Борис Джонсон. Уточнюється, що це перше засідання парламенту у вихідний день після вторгнення на Фолклендські острови в 1982 році.

Передбачається, що Джонсон виступить із заявою та попросить підтримати угоду. BBC пише, що колишні союзники Джонсона і опозиційні партії можуть не підтримати цю угоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз і Великобританія досягли угоди щодо Brexit. Також в Брюсселі уточнили, що Європейський парламент не буде проводити голосування за угоду про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу без схвалення британського парламенту.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він проти продовження виходу Великобританії з ЄС (Brexit) після крайнього терміну 31 жовтня. У той же час канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила лідерам ЄС, що відстрочка Brexit буде неминучою, якщо Лондон не підтримає нову угоду.

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