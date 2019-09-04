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Brexit могут перенести

Новости » Политика    04.09.2019 - 12:15
Brexit могут перенести
Фото: Brexit (Max Pixel)

Джонсон уже пригрозил досрочными выборами

Члены Палаты общин британского парламента решили рассмотреть законопроект, содержащий возможность перенести дату Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Палата общин парламента Великобритании наделила себя правом определить повестку дня во время заседания. В свою очередь Джонсон уже пригрозил досрочными выборами.

Накануне 328 законодателей поддержали это решение парламента, в том числе 21 член Консервативной партии.

Таким образом британские законодатели смогут рассмотреть законопроект, содержащий возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемый Brexit - на более поздний срок.

Также этот законопроект в случае принятия сможет вызвать даже блокировку выхода Великобритании из сообщества, если не будет соглашения с Брюсселем.

Отметим, что этот шаг нижней палаты британского парламента ознаменовал первое поражение правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, накануне Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте перед ключевым голосованием за Brexit в Палате общин. Палата общин собиралась не допустить жесткого Brexit без одобрения парламента.

Как сообщало РБК-Украина, Палата общин парламента Великобритании вечером во вторник, 3 сентября, поддержала внесение изменений в повестку дня на следующий день, где состоится голосование по Brexit без соглашения. За соответствующее решение проголосовали 328 британских парламентариев.

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