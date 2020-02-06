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Після Brexit Франція та Німеччина посилили свій вплив у ЄС

Новини » Політика     06.02.2020 - 09:22
Після Brexit Франція та Німеччина посилили свій вплив у ЄС
Ілюстративне фото (instagram.com/slovoidilo)

Представники ЄС побоюються пом'якшення відносин з Росією

Після виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) посилився вплив Франції і Німеччини в ЄС. Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Повідомляється, що Brexit вплинув на розклад сил в Євросоюзі за прийняття або блокування політичних рішень.

"Такі країни, як Нідерланди, звикли ховатися за спиною Великобританії, сподіваючись, що вона буде гучно представляти голландські інтереси. Було б краще, якщо б ще одна держава-член загрожувало накладенням вето", - повідомила представник дослідницького Центру європейських реформ Агата Гостыньска-дала показання свідок якубовська.

Також повідомляється, що Швеція, Данія, Австралія та Нідерланди об'єдналися для надання тиску на Брюссель з метою не роздувати бюджет Євросоюзу.

Крім цього, за даними джерел газети, в Центральній і Східній Європі побоюються пом'якшення позиції щодо Росії. Зокрема, Франція за підтримки Фінляндії та Італії шукає можливість для поліпшення відносин з Москвою.

Нагадаємо, в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 Великобританія офіційно перестала бути членом Європейського союзу. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

Також РБК-Україна писало, що Британія не буде дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торгового угоди після Brexit.

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