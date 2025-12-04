Бразильський мільярдер полетів до Мадуро знімати напругу між Венесуелою і США, - Bloomberg

Бразильський бізнесмен Джоеслі Батіста, співвласник м'ясного гіганта JBS, таємно відвідав Каракас, щоб спробувати знизити напруженість між США і президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними видання, Батіста прибув до Венесуели 23 листопада і зустрівся з Мадуро, намагаючись переконати його відгукнутися на заклик президента США Дональда Трампа піти у відставку і погодитися на "мирний перехід влади". Візит відбувся за кілька днів після телефонної розмови Трампа з Мадуро, під час якої американський лідер знову зажадав його відставки.
Джерела наголосили: адміністрація Трампа знала про поїздку, але Батіста діяв за власною ініціативою і не представляв США.
"Джоеслі Батіста не є представником будь-якого уряду", - заявила керуюча компанія сім'ї Batista J&F SA.
Контекст візиту - період стрімкого погіршення відносин між США і Венесуелою. Трамп погрожував ударами по території країни після серії атак американських ВМС на ймовірні наркокатери біля берегів Венесуели та Колумбії. За даними США, режим Мадуро є "незаконним" і причетний до транзиту колумбійського кокаїну, що призводить до смертей американців.
Батіста, за даними Bloomberg, став черговим учасником неформальних спроб діалогу, до яких уже залучено спецпосланця США Річарда Гренелла, представників Катару, а також інвесторів, пов'язаних із нафтогазовим сектором Венесуели. Усі ініціативи спрямовані на запобігання ескалації після більш ніж 20 атак на "наркосуди" та найбільшого за десятиліття військового розгортання США в регіоні.
Держсекретар США Марко Рубіо в недавньому інтерв'ю засумнівався, що Вашингтон зможе укласти стійку угоду з Мадуро, зазначивши, що той "багаторазово порушував свої обіцянки". Однак він визнав, що "намагатися варто".
Батіста зберігає робочі зв'язки як з оточенням Трампа, так і з венесуельською владою. JBS володіє американською Pilgrim's Pride, яка жертвувала 5 млн доларів на інавгурацію нинішнього американського лідера. При цьому компанія раніше постачала Венесуелі м'ясо за контрактом на 2,1 млрд. доларів.
Сам Батіста, як пише Bloomberg, фігура з бурхливим минулим. Він брав участь у найбільших корупційних схемах в історії Бразилії, а 2017 року став ключовим свідком проти президента Мішела Темера, записавши таємну зустріч в обмін на імунітет.
Тим часом США продовжили тиск на Каракас: наступного дня після візиту Батісти Вашингтон визнав наркокартель "Картель Сонць", нібито пов'язаний з Мадуро і високопоставленими чиновниками, іноземною терористичною організацією.
Протягом 2025 року США суттєво наростили військову активність у Карибському морі та східній частині Тихого океану, завдаючи ударів по суднах, які Вашингтон підозрює в контрабанді наркотиків.
Останнім кроком стало розгортання в середині листопада операції Southern Spear ("Південний спис") у західній півкулі - фактично поблизу Венесуели - за наказом Трампа. Він також заявив, що США "дуже скоро" вживуть заходів щодо зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців уже на суші.
Ці та інші кроки посилили тиск на режим Ніколаса Мадуро, якого Трамп публічно називає ключовою фігурою в регіональній наркоторгівлі.
21 листопада між лідером США і Мадуро відбулася телефонна розмова, після якої у ЗМІ почали з'являтися різні витоки. За даними Wall Street Journal, Трамп пригрозив застосувати силу, якщо венесуельський лідер добровільно не піде з посади. Reuters повідомляло, що президент США дав йому час покинути країну до 28 листопада, а наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.
За інформацією джерел New York Post, адміністрація Трампа посилює військовий і політичний тиск, щоб змусити Мадуро піти. Держсекретар Марко Рубіо, за їхніми даними, навіть пропонує варіант переїзду венесуельського лідера в Катар.
Водночас CNN повідомляє, що Мадуро нібито готовий подати у відставку, але не раніше ніж через 18 місяців.