У Бразилії нафтовий гігант посилив безпеку на заводах після погроз

За словами джерел агентства в компанії, погрози було виявлено розвідувальним підрозділом Petrobras, який відстежував повідомлення в соціальних мережах прихильників президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Державна компанія заявила в неділю ввечері, що всі її активи та нафтопереробні заводи працюють у звичайному режимі.

"Petrobras вживає всіх необхідних превентивних захисних заходів у рамках стандартної процедури", - йдеться в заяві.

Загрози Petrobras надходили на нафтопереробні заводи у штатах Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Парана. Petrobras має тисячу співробітників приватної служби безпеки та працює з поліцією штату.

Міністр шахт та енергетики Бразилії Олександр Сільвейра заявив, що постачання палива до Бразилії працюватимуть у звичайному режимі, як і нафтопереробні заводи країни.

"Крім спостереження за статусом протестів у цих структурах ми зберігаємо пильність і в координації з іншими міністерствами та штатами для забезпечення постачання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Внаслідок заворушень було затримано понад 400 осіб.

1 січня Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії. Під час інавгурації поліція затримала чоловіка, який хотів проникнути до будівлі з ножем та вибуховим пристроєм.

Крім того, ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.

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