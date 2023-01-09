В Бразилии нефтяной гигант усилил безопасность на заводах после угроз
Бразильский нефтяной гигант Petroleo усилил меры безопасности на своих НПЗ после угроз в отношении активов, в том числе крупнейшего топливного завода страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников агентства в компании, угрозы были обнаружены разведывательным подразделением Petrobras, отслеживавшим сообщения в социальных сетях сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару.
Государственная компания заявила в воскресенье вечером, что все ее активы и нефтеперерабатывающие заводы работают в обычном режиме.
"Petrobras принимает все необходимые превентивные защитные меры в рамках стандартной процедуры", - говорится в заявлении.
Угрозы Petrobras поступали на нефтеперерабатывающие заводы в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана. Petrobras имеет тысячу сотрудников частной службы безопасности и работает с полицией штата.
Министр шахт и энергетики Бразилии Александр Сильвейра заявил, что поставки топлива в Бразилию будут работать в обычном режиме, как и нефтеперерабатывающие заводы страны.
"Помимо наблюдения за статусом протестов в этих структурах, мы сохраняем бдительность и в координации с другими министерствами и штатами для обеспечения снабжения", - говорится в заявлении.
Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.
В результате беспорядков были задержаны более 400 человек.
1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.
Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.
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