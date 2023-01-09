В Бразилии нефтяной гигант усилил безопасность на заводах после угроз

Бразильский нефтяной гигант Petroleo усилил меры безопасности на своих НПЗ после угроз в отношении активов, в том числе крупнейшего топливного завода страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источников агентства в компании, угрозы были обнаружены разведывательным подразделением Petrobras, отслеживавшим сообщения в социальных сетях сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару.

Государственная компания заявила в воскресенье вечером, что все ее активы и нефтеперерабатывающие заводы работают в обычном режиме.

"Petrobras принимает все необходимые превентивные защитные меры в рамках стандартной процедуры", - говорится в заявлении.