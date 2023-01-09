ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бразилии нефтяной гигант усилил безопасность на заводах после угроз

Новина українською →
Бразилия, Понедельник 09 января 2023 06:45
В Бразилии нефтяной гигант усилил безопасность на заводах после угроз Фото: В Бразилии нефтяной гигант усилил безопасность на заводах после угроз (
Автор: Артур Родивилов

Бразильский нефтяной гигант Petroleo усилил меры безопасности на своих НПЗ после угроз в отношении активов, в том числе крупнейшего топливного завода страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников агентства в компании, угрозы были обнаружены разведывательным подразделением Petrobras, отслеживавшим сообщения в социальных сетях сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару.

Государственная компания заявила в воскресенье вечером, что все ее активы и нефтеперерабатывающие заводы работают в обычном режиме.

"Petrobras принимает все необходимые превентивные защитные меры в рамках стандартной процедуры", - говорится в заявлении.

Угрозы Petrobras поступали на нефтеперерабатывающие заводы в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана. Petrobras имеет тысячу сотрудников частной службы безопасности и работает с полицией штата.

Министр шахт и энергетики Бразилии Александр Сильвейра заявил, что поставки топлива в Бразилию будут работать в обычном режиме, как и нефтеперерабатывающие заводы страны.

"Помимо наблюдения за статусом протестов в этих структурах, мы сохраняем бдительность и в координации с другими министерствами и штатами для обеспечения снабжения", - говорится в заявлении.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

В результате беспорядков были задержаны более 400 человек.

1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.

Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России