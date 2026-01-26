ua en ru
У Бразилії блискавка вдарила у натовп протестувальників: постраждали понад 70 осіб

Понеділок 26 січня 2026 02:05
У Бразилії блискавка вдарила у натовп протестувальників: постраждали понад 70 осіб Фото: декілька людей в тяжкому стані (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У столиці Бразилії - Бразиліа - під час сильної грози блискавка влучила поблизу людей, які очікували на початок протестної акції на підтримку засудженого експрезидента Жаіра Болсонару. Щонайменше 72 людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Star.

За інформацією джерел, блискавка влучила в район, де зібралися прихильники Болсонару під час дощу та грози, коли тисячі людей стояли на площі. Рятувальники доставили до лікарень десятки постраждалих, серед яких щонайменше вісім осіб перебувають у важкому стані.

Метеорологи називають Бразилію однією з країн з найвищою частотою ударів блискавок у світі, особливо під час сезонних гроз. Як пише видання, це підсилює ризики травм серед населення під час стихійних погодних явищ.

Інцидент стався в період, коли в регіоні спостерігаються часті та інтенсивні грозові фронти, що супроводжуються сильним дощем і електричними розрядами. Працівники служб безпеки Бразилії в цей час нагадують про важливість дотримання правил поведінки під час грози, аби уникнути травм від природних явищ.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховний суд Бразилії засудив експрезидента країни Жаїра Болсонару до 27 років ув'язнення за спробу скасувати результати президентських виборів 2022 року і спробу вбивства обраного президента Лули да Сілви.

Зазначимо, що 70-річний Болсонару разом з іншими обвинуваченими відкидали всі звинувачення і називали судовий розгляд політично мотивованим переслідуванням.

Наступного тижня після вироку суду стало відомо, що у Жаїра Болсонару діагностували рак шкіри на ранній стадії. Медики повідомили, що за здоров'ям колишнього президента потрібний постійний нагляд.

Цього місяця Болсонару тимчасово покидав тюремну камеру для медичного обстеження та операції з гриж у лікарні столиці, після чого був повернений під охорону до відділення федеральної поліції у Бразиліа.

