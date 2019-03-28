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Бразилия требует от РФ убрать военных из Венесуэлы

Новости » Политика    28.03.2019 - 20:46
Бразилия требует от РФ убрать военных из Венесуэлы
Фото: Эрнесто Араужо, министр иностранных дел Бразилии (flickr.com/mrebrasil)

Единственный выход из кризиса - проведение выборов под руководством временного правительства, - заявили в МИД Бразилии

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если их цель - поддержка режима Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу, сообщает Reuters.

Также министр выразил надежду, что Москва признает, что поддержка Мадуро только усугубит положение в Венесуэле, и что единственный выход из кризиса - проведение выборов под руководством временного правительства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что  в Венесуэлу прибыли два военных самолета Российской Федерации с около сотней российских военнослужащих. 

Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил о прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

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