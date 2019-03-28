ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бразилія вимагає від РФ прибрати військових з Венесуели

Новини » Політика    28.03.2019 - 20:46
Бразилія вимагає від РФ прибрати військових з Венесуели
Фото: Ернесто Араужо, міністр закордонних справ Бразилії (flickr.com/mrebrasil)

Єдиний вихід з кризи - проведення виборів під керівництвом тимчасового уряду, - заявили в МЗС Бразилії

Російські військові повинні покинути Венесуели, якщо їх мета - підтримка режиму Ніколаса Мадуро. Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу, повідомляє Reuters.

Також міністр висловив надію, що Москва визнає, що підтримка Мадуро тільки погіршить становище у Венесуелі, і що єдиний вихід з кризи - проведення виборів під керівництвом тимчасового уряду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелу прибули два військових літаки Російської Федерації з близько сотнею російських військовослужбовців.

Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив про прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями. За словами представника, російські військові прибули в Каракас в рамках триваючої військової співпраці двох союзників".

Гуайдо заявив, що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни. Під час виступу в Національній асамблеї Венесуели, Гуайдо, говорячи про військових Російської Федерації, звинуватив Каракас в тому, що "в черговий раз порушується конституція".

Опозиція Венесуели назвала дату нової операції для повалення Мадуро У Венесуелі автомобіль Гуайдо закидали камінням і петардами
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ВенесуэлаБразилия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся