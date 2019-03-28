Бразилія вимагає від РФ прибрати військових з Венесуели

Фото: Ернесто Араужо, міністр закордонних справ Бразилії (flickr.com/mrebrasil)

Єдиний вихід з кризи - проведення виборів під керівництвом тимчасового уряду, - заявили в МЗС Бразилії

Російські військові повинні покинути Венесуели, якщо їх мета - підтримка режиму Ніколаса Мадуро. Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу, повідомляє Reuters.

Також міністр висловив надію, що Москва визнає, що підтримка Мадуро тільки погіршить становище у Венесуелі, і що єдиний вихід з кризи - проведення виборів під керівництвом тимчасового уряду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелу прибули два військових літаки Російської Федерації з близько сотнею російських військовослужбовців.

Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив про прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями. За словами представника, російські військові прибули в Каракас в рамках триваючої військової співпраці двох союзників".

Гуайдо заявив, що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни. Під час виступу в Національній асамблеї Венесуели, Гуайдо, говорячи про військових Російської Федерації, звинуватив Каракас в тому, що "в черговий раз порушується конституція".