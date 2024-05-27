Бразилія та Індія відправлять на мирний саміт молодших чиновників, - Bloomberg

Глобальний саміт миру

Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 вересня. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ запрошень не отримувала. Зокрема, днями стало відомо, що Кот-д'Івуар візьме участь у першому Глобальному саміті миру з України.

Слід зазначити, що ні лідер Китаю, ні президент США поки що не підтвердили свою участь у заході. Зокрема, Ван І, високопоставлений дипломат Китаю, найімовірніше, проігнорує саміт миру, оскільки він може взяти участь у конференції БРІКС, яка відбуватиметься одночасно.

При цьому 23 травня уряди Бразилії та Китаю виступили зі спільною заявою щодо врегулювання війни між Росією та Україною, виступивши за політичні переговори для досягнення миру. Зокрема, вони вважають, що зустріч має відбутися лише за участю РФ.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв, що Нью-Делі братиме участь у всіх важливих самітах, у тому числі й по Україні.

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