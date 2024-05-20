Індія братиме участь у всіх важливих самітах, у тому числі по Україні, - Моді
Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку. Зокрема, у зустрічі G7 і Глобальному саміті миру наступного місяця.
Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Siasat Daily.
За його словами, Індія "звучатиме як голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, і процвітаючого та мирного світу.
"Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - сказав Моді у відповідь на запитання про те, чи буде він присутній на двох багатосторонніх зустрічах.
Прем'єр зазначив, що запрошення, надіслані Індії для участі в самітах, є визнанням її значущості та внеску в міжнародні справи.
"Вони відображають активну участь у глобальних справах, яку ми здійснюємо відповідно до нашої філософії Vasudhaiva Kutumbakam (світ - це одна сім'я). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - заявив він.
Зазначимо, що в Італії з 13 до 15 червня пройде зустріч на вищому рівні G7, а 15-16 червня у Швейцарії відбудеться мирний саміт щодо України.
Саміт світу
Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня цього року. У ньому візьмуть участь країни, які шукають шляхи врегулювання війни в Україні та її припинення. Водночас Росія не була запрошена взяти участь у цьому заході.
Однак не всі країни підтвердили свою участь. При цьому держави, лояльні до Росії, поки що не поспішають приймати рішення. Наприклад, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не брати участь у мирному саміті щодо України.
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