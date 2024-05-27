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Бразилия и Индия отправят на мирный саммит младших чиновников, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бразилия и Индия рассматривают идею отправить на Глобальный саммит мира младших чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров принять участие в саммите, но Москва активно пытается сорвать участие ключевых держав. Бразилия и Индия рассматривают идею прислать более мелких чиновников", - говорится в материале. 

При этом, по данным издания, от Китая на саммит мира может приехать только высокопоставленный государственный служащий.

Глобальный саммит мира

Саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 сентября. В целом, Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ приглашений не получала. В частности, на днях стало известно, что Кот-д'Ивуар примет участие в первом Глобальном саммите мира по Украине.

Следует отметить, что ни лидер Китая, ни президент США пока не подтвердили свое участие в мероприятии. В частности, Ван И, высокопоставленный дипломат Китая, скорее всего, проигнорирует саммит мира, поскольку он может принять участие в конференции БРИКС, которая будет проходить одновременно.

При этом 23 мая правительства Бразилии и Китая выступили с совместным заявлением по урегулированию войны между Россией и Украиной, выступив за политические переговоры для достижения мира. В частности, они считают, что встреча должна состояться только с участием РФ.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что Нью-Дели будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе и по Украине.

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