Зеленський заявив про участь Кот-д'Івуару в Глобальному саміті миру

Кот-д’Івуар братиме участь у першому Глобальному саміті миру щодо України, проведення якого заплановано на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 24 травня провів телефонну розмову із президентом Кот-д'Івуару Алассаном Уаттарою, в ході якої сторони торкнулися питання, зокрема, майбутнього Саміту миру.

Також президенти двох держав обговорили двосторонні відносини та міжнародну співпрацю.

Зеленський нагадав, що Україна навесні відкрила посольство в цій африканській країні в місті Абіджан, та висловив сподівання, що "це суттєво посилить зв’язок" між Україною та Кот-д'Івуаром.

"Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д’Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д'Івуару в Саміті миру", - зазначив він.

Також Зеленський додав, що під час бесіди привітав Уаттару із прийдешнім Днем Африки.

Нагадаємо, раніше, 25 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив главу МЗС Кот-д'Івуару на Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Глобальний саміт миру

Раніше повідомлялося, що низка світових лідерів вже підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії в Женеві 15-16 червня. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ не отримала запрошення.

На майбутньому заході буде обговорюватися запропонована президентом України "формула миру".

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться того, що може дати майбутній Саміт миру у Швейцарії.